Маркус Смарт о чемпионстве «Бостона: «Все ждут, что я буду злиться, но я не в обиде»
Маркус Смарт поздравил «Селтикс» с победой в чемпионате.
«Я поздравляю Джейлена, Джейсона и «Селтикс» с чемпионством. Они это построили. Они прошли через все, не пропустив ни одного шага. Я провел с ними девять лет своей карьеры и видел это. Неслучайно они достигли своей цели сейчас. Я горжусь ими. Я горжусь тем, что знаю этих ребят и тренируюсь с ними каждый день, когда выпадает такая возможность.
Все ждут, что я буду злиться на них и все такое. Но я абсолютно не в обиде. Я определенно испытываю горькую радость. Мне определенно обидно, потому что не удалось довести до конца то, что мы начинали с этими парнями», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».
Смарт перешел из «Бостона» в «Мемфис» перед сезоном-2023/24 в результате обмена.