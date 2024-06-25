Маркус Смарт о чемпионстве «Бостона: «Все ждут, что я буду злиться, но я не в обиде»

Маркус Смарт поздравил «Селтикс» с победой в чемпионате.

«Я поздравляю , и «Селтикс» с чемпионством. Они это построили. Они прошли через все, не пропустив ни одного шага. Я провел с ними девять лет своей карьеры и видел это. Неслучайно они достигли своей цели сейчас. Я горжусь ими. Я горжусь тем, что знаю этих ребят и тренируюсь с ними каждый день, когда выпадает такая возможность.

Все ждут, что я буду злиться на них и все такое. Но я абсолютно не в обиде. Я определенно испытываю горькую радость. Мне определенно обидно, потому что не удалось довести до конца то, что мы начинали с этими парнями», – сказал разыгрывающий « ».

перешел из « » в «Мемфис» перед сезоном-2023/24 в результате обмена.