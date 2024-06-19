Зак Лоу: «Луке Дончичу тысячу раз говорили о жалобах судьям и физической форме»
Зак Лоу рассказал о проблемах Луки Дончича, которые необходимо решить.
«В «Далласе» ему тысячу раз говорили о жалобах судьям. Я уверен, что ему тысячу раз говорили о физической форме. Он может стать лучше в этих аспектах, и он станет лучше. Он не первый игрок с такими проблемами. Мы не хотим обсуждать эти вопросы, когда ему будет 30-32 года.
Но любая дискуссия о Луке, о том, кем он является, а кем не является, должна начинаться с этих двух тем. Без него «Мэверикс» никуда бы не прошли, ни в финал НБА, ни в финал конференции. Он претендует на MVP в каждом сезоне, и, возможно, он самый опасный игрок в лиге, на игру против которого команды составляют план, включая «Селтикс», – сказал эксперт.
А жалобы судьям - по капле выдавит привычку, думается.
Аллегория 🔥🔥🔥