Зак Лоу: «Луке Дончичу тысячу раз говорили о жалобах судьям и физической форме»

Теги Даллас НБА Лука Дончич Зак Лоу Баскетбол

Зак Лоу рассказал о проблемах Луки Дончича, которые необходимо решить.

«В «Далласе» ему тысячу раз говорили о жалобах судьям. Я уверен, что ему тысячу раз говорили о физической форме. Он может стать лучше в этих аспектах, и он станет лучше. Он не первый игрок с такими проблемами. Мы не хотим обсуждать эти вопросы, когда ему будет 30-32 года.

Но любая дискуссия о Луке, о том, кем он является, а кем не является, должна начинаться с этих двух тем. Без него «Мэверикс» никуда бы не прошли, ни в финал НБА, ни в финал конференции. Он претендует на MVP в каждом сезоне, и, возможно, он самый опасный игрок в лиге, на игру против которого команды составляют план, включая «Селтикс», – сказал эксперт.

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9 комментариев
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Если к физической форме Луки такие вопросы, то почему так плохо готовый Дончич втаптывает большинство суператлетов из США, у который на одной руке мышечной массы больше, чем у Дончича во всем теле? Может дело не только в этом?
+11
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+9
А что с Йокичем? Каждый матч он как выброшенный на берег кит. И ничего, мвп за мвп. Дончич тоже несмотря на пельменевидность, тащил вплоть до 5 матча, когда уже начал промахиваться от усталости и кучи травм.
А жалобы судьям - по капле выдавит привычку, думается.
+12
-5
+7
Ответ Ineest
А что с Йокичем? Каждый матч он как выброшенный на берег кит. И ничего, мвп за мвп. Дончич тоже несмотря на пельменевидность, тащил вплоть до 5 матча, когда уже начал промахиваться от усталости и кучи травм. А жалобы судьям - по капле выдавит привычку, думается.
"Каждый матч он как выброшенный на берег кит".
Аллегория 🔥🔥🔥
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+1
Ответ arspurs9
Если к физической форме Луки такие вопросы, то почему так плохо готовый Дончич втаптывает большинство суператлетов из США, у который на одной руке мышечной массы больше, чем у Дончича во всем теле? Может дело не только в этом?
молодой, умелый.
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Ответ arspurs9
Если к физической форме Луки такие вопросы, то почему так плохо готовый Дончич втаптывает большинство суператлетов из США, у который на одной руке мышечной массы больше, чем у Дончича во всем теле? Может дело не только в этом?
Проблема не в том, что не втаптывает. А в том, что из-за лишнего веса часто не хватает стамины
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