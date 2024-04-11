Эргин Атаман о Пабло Приджиони: «Я не буду ему отвечать, НБА должна отреагировать»
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман ответил на упрек от Пабло Приджиони.
«Один парень, которого я знал как игрока, оказывается, начал тренировать. Он стал ассистентом главного тренера в НБА. Странно то, что какой-то парень, помощник тренера НБА, вмешивается в нашу ситуацию. Я думаю, что НБА – очень серьезная организация. Я не буду ему отвечать. НБА должна отреагировать», — заявил Атаман.
Ранее Атаман высказал недовольство игрой своей команды, особенно Лукой Вильдосой.
Главный тренер сборной Аргентины и ассистент главного тренера «Миннесоты» Пабло Приджиони отреагировал в социальных сетях, заявив, что Атаману следует больше уважать своих игроков.