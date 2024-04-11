Эргин Атаман о Пабло Приджиони: «Я не буду ему отвечать, НБА должна отреагировать»

Теги Миннесота Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Панатинаикос Пабло Приджиони НБА Баскетбол

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман ответил на упрек от Пабло Приджиони.

«Один парень, которого я знал как игрока, оказывается, начал тренировать. Он стал ассистентом главного тренера в НБА. Странно то, что какой-то парень, помощник тренера НБА, вмешивается в нашу ситуацию. Я думаю, что НБА – очень серьезная организация. Я не буду ему отвечать. НБА должна отреагировать», — заявил Атаман.

Ранее Атаман высказал недовольство игрой своей команды, особенно Лукой Вильдосой.

Главный тренер сборной Аргентины и ассистент главного тренера «Миннесоты» Пабло Приджиони отреагировал в социальных сетях, заявив, что Атаману следует больше уважать своих игроков.

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1 комментарий
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Помню Приджиони по игре за Никс, хороший был разыгрывающий !!!
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