Эргин Атаман о Пабло Приджиони: «Я не буду ему отвечать, НБА должна отреагировать»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман ответил на упрек от Пабло Приджиони.

«Один парень, которого я знал как игрока, оказывается, начал тренировать. Он стал ассистентом главного тренера в НБА. Странно то, что какой-то парень, помощник тренера НБА, вмешивается в нашу ситуацию. Я думаю, что НБА – очень серьезная организация. Я не буду ему отвечать. должна отреагировать», — заявил Атаман.

Ранее Атаман высказал недовольство игрой своей команды, особенно Лукой Вильдосой.

Главный тренер сборной Аргентины и ассистент главного тренера «Миннесоты» отреагировал в социальных сетях, заявив, что Атаману следует больше уважать своих игроков.