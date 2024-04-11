«Приятно, что меня узнают по силуэту». Робин Лопес не ходил в парикмахерскую 20 лет
Робин Лопес признался, что не ходил в парикмахерскую около 20 лет.
«Когда я последний раз был в парикмахерской и сидел в кресле? В восьмом классе.
Мне приятно, что меня узнают по силуэту. Я не хочу лишать себя этого. Мне недостаточно быть 7 футов ростом. Меня должны мгновенно узнавать по силуэту», – сказал центровой «Милуоки» в подкасте Танасиса Адетокумбо.
Например как здесь - https://www.sports.ru/basketball/1115988105-v-11-iz-12-samyx-prosmatrivaemyx-matchej-nba-v-etom-sezone-uchastvoval.html
Но согласен, что круто такие новости сопровождать визуальным элементом.