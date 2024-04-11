«Приятно, что меня узнают по силуэту». Робин Лопес не ходил в парикмахерскую 20 лет

Теги Милуоки НБА Робин Лопес Баскетбол

Робин Лопес признался, что не ходил в парикмахерскую около 20 лет.

«Когда я последний раз был в парикмахерской и сидел в кресле? В восьмом классе.

Мне приятно, что меня узнают по силуэту. Я не хочу лишать себя этого. Мне недостаточно быть 7 футов ростом. Меня должны мгновенно узнавать по силуэту», – сказал центровой «Милуоки» в подкасте Танасиса Адетокумбо.

 

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3 комментария
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А вместо ссылки на соцсеть нельзя картинку прикрепить к новости?
Например как здесь - https://www.sports.ru/basketball/1115988105-v-11-iz-12-samyx-prosmatrivaemyx-matchej-nba-v-etom-sezone-uchastvoval.html
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Ответ KGBeast
А вместо ссылки на соцсеть нельзя картинку прикрепить к новости? Например как здесь - https://www.sports.ru/basketball/1115988105-v-11-iz-12-samyx-prosmatrivaemyx-matchej-nba-v-etom-sezone-uchastvoval.html
Там ведь и картинка и ссылка)
Но согласен, что круто такие новости сопровождать визуальным элементом.
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Ответ xamer 9
Там ведь и картинка и ссылка) Но согласен, что круто такие новости сопровождать визуальным элементом.
Да я первую попавшуюся новость нашел и прикрепил)) Просто из-за столь малозначительной новости, нет желания включать ВПН, чтоб посмотреть её.
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