«Приятно, что меня узнают по силуэту». Робин Лопес не ходил в парикмахерскую 20 лет

Робин Лопес признался, что не ходил в парикмахерскую около 20 лет.

«Когда я последний раз был в парикмахерской и сидел в кресле? В восьмом классе.

Мне приятно, что меня узнают по силуэту. Я не хочу лишать себя этого. Мне недостаточно быть 7 футов ростом. Меня должны мгновенно узнавать по силуэту», – сказал центровой « » в подкасте Танасиса Адетокумбо.