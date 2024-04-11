«Это изменило мою жизнь, мою карьеру и все остальное». Чонси Биллапс признался, что многому научился у Террелла Брэндона

Чонси Биллапс считает, что добился успеха благодаря Терреллу Брэндону.

«У меня была возможность учиться у Террелла Брэндона, и на меня не оказывалось никакого давления. Я выходил со скамейки запасных, подменяя его, и, черт возьми, он проявил ко мне интерес, и мне кажется, что это изменило мою карьеру.

Мы сидели рядом в раздевалке, он научил меня всему. Как смотреть видео, как изучать соперников, как читать пик-н-роллы.

Благодаря ему я изменил свое представление о том, как быть лидером команды и разыгрывающим. Мы тренировались вместе, я смотрел, как он дает интервью, я смотрел, как он взаимодействует со СМИ. Я буквально наблюдал за всем, и это изменило мою жизнь, мою карьеру и все остальное», – рассказал бывший игрок , ныне главный тренер « ».