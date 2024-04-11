«Это изменило мою жизнь, мою карьеру и все остальное». Чонси Биллапс признался, что многому научился у Террелла Брэндона

Теги Чонси Биллапс Портленд НБА Баскетбол

Чонси Биллапс считает, что добился успеха благодаря Терреллу Брэндону.

«У меня была возможность учиться у Террелла Брэндона, и на меня не оказывалось никакого давления. Я выходил со скамейки запасных, подменяя его, и, черт возьми, он проявил ко мне интерес, и мне кажется, что это изменило мою карьеру.

Мы сидели рядом в раздевалке, он научил меня всему. Как смотреть видео, как изучать соперников, как читать пик-н-роллы.

Благодаря ему я изменил свое представление о том, как быть лидером команды и разыгрывающим. Мы тренировались вместе, я смотрел, как он дает интервью, я смотрел, как он взаимодействует со СМИ. Я буквально наблюдал за всем, и это изменило мою жизнь, мою карьеру и все остальное», – рассказал бывший игрок НБА, ныне главный тренер «Портленда».

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3 комментария
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Это же в Миннесоте, да? А раньше так нравилось смотреть за игрой Кавс, за трио Брендон - Филс - Милс, реально было торжество командного баскета.
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В конце 90 годах , когда Мэрбуре ушел из Миннесоты , где он здорово зажигал вместе с Гарнеттом , пришел Террелл Брэндон . Очень аккуратный с убийственным броском со средней . Тeррелл говорил , что лучше  2х3 , чем 2х3 . К сожалению , в Миннесоте играл недолго , получил травму и больше я о нем ничего не слышал.
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Извините , описался 2х3 лучше чем 3х2 ( 3 двух очковых лучше чем 2 трехочковых)
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