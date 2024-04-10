Док Риверс о двух штрафных в матче с «Селтикс»: «Осознал случившееся только после игры»

Теги Бостон Док Риверс Милуоки НБА Баскетбол

Док Риверс прокомментировал рекорд НБА в матче «Милуоки» – «Бостон».

«Бакс» и «Селтикс» в сумме исполнили за весь матч всего 2 штрафных броска.

«Адам Сильвер, должно быть, счастлив. Матч длился 1 час и 57 минут. Боже мой, можно было сходить на игру и все еще успеть на нормальный ужин. Невероятно.

Я осознал случившееся только после матча. В процессе мне казалось, что игра боевая, много борьбы, но вот мне дали протокол, а я такой: «Нет, мне нужен по итогам всей игры». Подумал, что это статистика после первой половины. Не посмотрел на минуты. Потом я сказал: «Вау, всего два штрафных броска за матч. С ума сойти», – признался главный тренер «Милуоки».

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