Айзейя Томас: «Хочу, чтобы Брэдли Бил был более агрессивным и эгоистичным»

Теги Финикс НБА Айзейя Томас 1989 Брэдли Бил Баскетбол

Айзейя Томас заявил, что Брэдли Билу нужно быть более агрессивным в атаке.

«Его роль разыгрывающего – это полезный опыт. Это полезный опыт для всех троих, поскольку они должны выполнять обязанности разыгрывающего. Я сказал Брэду: «Будь собой. Будь агрессивным. Когда ты агрессивен в атаке, это открывает возможности для остальных».

Иногда он слишком критичен к себе, он хочет играть на партнеров. Нам нужно от него немного большего. Я не говорю про 30 очков в каждом матче, но  он должен проходить под кольцо, быть активным, стараться набирать очки. Он отлично выходит на бросок, но я хочу, чтобы он был более агрессивным и эгоистичным», – сказал защитник «Финикса».

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