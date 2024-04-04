Боб Петтит: «Джей Джей Редик сделал глупое замечание о Бобе Кузи»

Боб Петтит раскритиковал Джей Джей Редика за слова о легендарном Бобе Кузи.

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт заявил, что MVP 1957 года опекали «сантехники и пожарные».

«Вы упомянули Джей Джей Редика. Я считаю, что он сделал глупое замечание о Бобе Кузи. Незачем так говорить о великом игроке, великом человеке и человеке, который так много значил для баскетбола.

Кузи очень много сделал для баскетбола. В 1955 году во время моего первого сезона за «Нью-Йорк» был Матч всех звезд, и он созвал встречу с игроками, которые участвовали в Матче всех звезд. Он пригласил на встречу адвоката и основал профсоюз игроков.

Кузи – один из величайших игроков в истории . Все нынешние игроки, с которыми я общаюсь, уважают то, что мы сделали. Помню, как Чарльз Баркли сказал: «Мы благодарны вам, ребята, за то, что вы сделали для нас и построили лигу, благами которой мы теперь пользуемся», – сказал 91-летний .