Девин Букер о болельщике, которого Лука Дончич попросил удалить: «Не знаю, что он сказал. Надеюсь, он не слишком перешел грань»

Девин Букер высказался о болельщике, которого Лука Дончич попросил удалить.

«Я ценю поддержку. Не знаю, что он сказал. Надеюсь, он не слишком перешел грань, и я получу информацию о нем. Если что-то узнаете, дайте мне знать.

Надеюсь, он повел себя не слишком неуважительно, но я знаю, что в такой многолюдной обстановке – мы играли здесь серию плей-офф – я слышал бесчисленное множество оскорблений. Дома такое редко услышишь. Уверен, что у Луки была другая ситуация, но это часть игры. Обычно выкрики с трибуны меня не беспокоят», – сказал защитник « ».

Болельщик, которого попросил вывести из зала, был в игровой майке .

Как отмечает журналист ESPN Тим Макмэн, болельщик фактически не был удален, поскольку добровольно вышел после того, как к нему подошел сотрудник арены.