Бывшая звезда « » во время записи подкаста вспомнил о периоде, когда клубом руководил легендарный .

Энтони: Клубная культура? Да, он изменил ее, он определенно сделал это (смеется вместе с ведущими).

Он был в этом своем Дзен-режиме. Мы не обращали внимания. Но когда ты начинаешь что-то делать за спиной, то теряешь уважение.

Ведущий: Я понял, что что-то пошло не так, когда он сказал это слово в адрес окружения Леброна. « и его братва». Не слышал такого слова со времен Марио Ван Пиблса.

Энтони: Он подставил меня тогда.

Ведущий: Я где-то читал, что он хотел работать только на домашних матчах. В тот момент мне стало понятно, что это все, что нам достался не тот Фил.

Энтони: Я тоже такое слышал. Подумал: в смысле только на домашних матчах? Зачем ты вообще сюда пришел? Мы доверили тебе команду...

Ведущий: Ты как лицо клуба мог ему что-то донести?

Энтони: Да не мог я. Не мог. Он меня не замечал. Он хотел показать, что между нами существует дистанция. Вся любовь доставалась всем остальным. Возможно, он думал, что я буду себя как-то чувствовать из-за этого.

Ведущий: Ты был настоящим профессионалом.

Энтони: Я понимаю, как устроена игра. Я изучал на примере парней... Дерек Джитер, Алекс Родригес, Марбэри, Дэррил Строубери. Я изучал нью-йоркских ребят, чтобы понимать, как себя вести, как реагировать. Кто бы что ни сказал или сделал, это ничего для меня не значило.