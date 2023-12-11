Владелец АЕКа Ангелопулос: «Рассчитываю, что после инвестиций наша команда войдет в десятку лучших в Европе»

Теги АЕК чемпионат Греции Лига чемпионов Баскетбол

Владелец АЕКа Макис Ангелопулос рассказал об амбициозных планах руководства греческого клуба.

АЕК рассчитывает войти в элиту европейского баскетбола благодаря финансовым вложениям.

«По моим оценкам, AEK в настоящее время входит в число 20 ведущих брендов Европы... Рассчитываю, что когда все инвестиции будут реализованы, наша команда войдет в десятку лучших в Европе», – амбициозно заключил владелец АЕК.

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