Владелец АЕКа Ангелопулос: «Рассчитываю, что после инвестиций наша команда войдет в десятку лучших в Европе»

Владелец АЕКа Макис Ангелопулос рассказал об амбициозных планах руководства греческого клуба.

АЕК рассчитывает войти в элиту европейского баскетбола благодаря финансовым вложениям.

«По моим оценкам, AEK в настоящее время входит в число 20 ведущих брендов Европы... Рассчитываю, что когда все инвестиции будут реализованы, наша команда войдет в десятку лучших в Европе», – амбициозно заключил владелец АЕК.