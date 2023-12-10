Джош Ричардсон о симуляции: «Все три свистка в мой адрес были ужасны»

Теги Майами НБА Джош Ричардсон Баскетбол

Джош Ричардсон в пятницу в третий раз за сезон был уличен в симуляции. В тот же день атакующий защитник «Майами» был оштрафован на 2 000 долларов за симуляцию двумя днями ранее.

«Не знаю. Обычно меня не волнуют судьи и я не комментирую их. Но думаю, что все три свистка в мой адрес были ужасны. Я думаю, что судьи просто не очень хорошо справляются со своей задачей.

Первый свисток – я ставил заслон при вводе мяча в игру, меня толкнули двумя руками в грудь, я упал и получил технический за симуляцию. Второй, я опекал Скотти Барнса из «Торонто», хороший игрок. Я столкнулся с ним с прямой рукой, он на 20 килограммов тяжелее меня, так что, разумеется, я упал. Обидно.

Я бегу на полной скорости и получаю удар плечом в грудь, так что, очевидно, я упаду. Не понимаю. Судья Карл Лейн свистнул, находясь в 10 метрах от ситуации.

Я не знаю, что мне делать. Может быть, мне просто нужно начать сбивать людей и перестать падать», – сказал Ричардсон.

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