«Развод оставил мне совсем немного». Джо Смит рассказал, как растратил заработанный в НБА 61 миллион долларов

Теги Джо Смит НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Джо Смит, выбранный под 1-м номером на драфте 1995 года, во время недавнего интервью VladTV рассказал, как растратил 61 миллион долларов, заработанный за почти два десятилетия в лиге.

Смит утверждает, что после уплаты налогов, агентских и управленческих комиссий он получил лишь около 18 миллионов.

«Все было весьма плачевно. Я был в глубокой, глубокой, глубокой депрессии, психически не в порядке.

Я купил дом маме в Вирджинии, купил дом в заливе и купил дом в Милуоки. Я купил три дома и потерял много денег, чтобы избавиться от них. Я ничего не заработал на этих домах, когда мне пришлось их продать.

Мой развод в 2011 году также дорого мне стоил. Сейчас я смеюсь над этим, но он действительно очень дорого мне обошелся. Развод оставил мне совсем немного. Вот куда ушла большая часть моих денег», – рассказал Смит.

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13 комментариев

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Tik Tot Don Don
А окружение , цепи, коллекции кроссовок и тд?)
По факту , конечно же деньги имеют свойства заканчиваться , не было людей которые подсказали об инвестициях , не хотелось тратить время на финансовых консультантах и тд... кажется, что всегда будет хорошо)
+15
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+15
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goducks
Там, конечно, от штата налоги зависят, но, вроде, минимум 31 лям у него должен был остаться после налогов, нехило так там на «агентских и управленческих комиссиях» дерут
+10
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+9
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Сергей Пузанков
Хорошую вещь разводом не назовут)
+9
-2
+7
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АРХАТ
Тебе ещё повезло, в НХЛ ещё эксроу забирают)
+4
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+4
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Forza
Смит утверждает, что после уплаты налогов, агентских и управленческих комиссий он получил лишь около 18 миллионов(с)

Каких управленческих комиссий стесняюсь спросить? Комиссии за управления капитала берут с его прироста, а не с изначальной суммы капитала. Что за бред вообще? Типо он заплатил налоги, заплатил агентские, а потом заплатил комиссии за то, что его оставшимися деньгами кто-то будет управлять, а ему просто вернули остаток?

Ну теперь я хочу финансовым консультантом игроков НБА устроиться.
+4
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ВладиславМартынов
читаю эти истории и всегда удивляюсь, неужели было нельзя как минимум положить часть денег на накопительный счет в банке?
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Abdul Aziz
Ответ ВладиславМартынов
читаю эти истории и всегда удивляюсь, неужели было нельзя как минимум положить часть денег на накопительный счет в банке?
бедолаги, которым дают такие деньги, не станут богатыми, они просто растратят все. Есть несколько позитивных примеров, но в основном темнокожие ребята,выросшие в бедности,вряд ли увеличат количество деньжат с умом
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Archer_Great
То есть Смит утверждает, что 70% его дохода куда-то ушло в виде комиссий и налогов?)) Вот это сказки, конечно, он для их ФНС рассказывает. Ну или он просто ку-ку настолько, что сам поверил в эту сказку, когда ему финменеджер ее рассказывал))
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Слава Денисов
Ответ ВладиславМартынов
читаю эти истории и всегда удивляюсь, неужели было нельзя как минимум положить часть денег на накопительный счет в банке?
Нет смысла. В США до недавнего времени ставки были околонулевые
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Mizuntrope88
Ответ Archer_Great
То есть Смит утверждает, что 70% его дохода куда-то ушло в виде комиссий и налогов?)) Вот это сказки, конечно, он для их ФНС рассказывает. Ну или он просто ку-ку настолько, что сам поверил в эту сказку, когда ему финменеджер ее рассказывал))
Возможно, тусы с братишками, покупку им голды и тачек он называет управленческими расходами. Типа, управлял ребятами, чтоб они не хулиганили и не торговали дурью
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ ВладиславМартынов
читаю эти истории и всегда удивляюсь, неужели было нельзя как минимум положить часть денег на накопительный счет в банке?
И не в какую-то помойку, желательно, а в самый надежный - Сбербанк!
+2
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Сергей Пузанков
Ответ ВладиславМартынов
читаю эти истории и всегда удивляюсь, неужели было нельзя как минимум положить часть денег на накопительный счет в банке?
рофлите, парниша?)
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ВладиславМартынов
Ответ Слава Денисов
Нет смысла. В США до недавнего времени ставки были околонулевые
о как, не знал, благодарю
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