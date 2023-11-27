«Развод оставил мне совсем немного». Джо Смит рассказал, как растратил заработанный в НБА 61 миллион долларов

Бывший игрок НБА Джо Смит, выбранный под 1-м номером на драфте 1995 года, во время недавнего интервью VladTV рассказал, как растратил 61 миллион долларов, заработанный за почти два десятилетия в лиге.

Смит утверждает, что после уплаты налогов, агентских и управленческих комиссий он получил лишь около 18 миллионов.

«Все было весьма плачевно. Я был в глубокой, глубокой, глубокой депрессии, психически не в порядке.

Я купил дом маме в Вирджинии, купил дом в заливе и купил дом в Милуоки. Я купил три дома и потерял много денег, чтобы избавиться от них. Я ничего не заработал на этих домах, когда мне пришлось их продать.

Мой развод в 2011 году также дорого мне стоил. Сейчас я смеюсь над этим, но он действительно очень дорого мне обошелся. Развод оставил мне совсем немного. Вот куда ушла большая часть моих денег», – рассказал Смит.