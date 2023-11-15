Вадим Михалевский: «Рэтан-Мэйс оказался в «Енисее», когда у них сорвалось другое подписание»

Вадим Михалевский, агент защитника , рассказал, что переход канадца в « » случился благодаря непредвиденным обстоятельствам.

Рэтан-Мэйс лидирует в новом сезоне Лиги ВТБ по результативности – 28,0 очка за матч.

«Подписание Рэтан-Мэйса произошло довольно поздно, а именно в середине августа, когда уже практически все клубы лиги ВТБ были укомплектованы. И то лишь благодаря тому, что у «Енисея» сорвалось другое подписание. В этот момент я предложил им Рэтан-Мэйса, а тренер Арсич уже знал игрока. Условия контракта мы оперативно согласовали с президентом Петроковским. Я думаю, в этой ситуации все остались довольны. Конечно, мало кто мог предположить на тот момент, что Ксавьер сможет демонстрировать такой уровень баскетбола и такую сумасшедшую статистику. С учетом последней победной игры против «Руны» его показатели составляет 28 очков при коэффициенте полезности 29,6.

У него действительно запредельный уровень мотивации. Рэтан-Мэйс – прирожденный лидер, который объединил вокруг себя всех игроков! Такой уровень профессионализма я давно не видел в последнее время. При этом Ксавьер отлично контролирует свои эмоции, лишен звездной болезни и продолжает улучшать свою игру от матча к матчу. Невероятно скромный парень, и это подкупает», – рассказал Михалевский.