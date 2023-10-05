Еврокубок. «Бурк» – «Шленск»

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В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка в группе В сойдутся французский «Бурк» и польский «Шленск».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Гамбург Германия 97:77 (35:15, 19:27, 24:20, 19:15)
Дата проведения
4 октября, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча
Прометей
Кин (19 + 6 передач), Рид (11), Агада (8), Одиасе (8), Липовый (1) – старт; Сидоров (11), Бобров (11), Марч (10), Балвин (8 + 11 подборов), Ткаченко (7), Санон (3), Voinalovych (0).
Гамбург
Дюрэм (15), Hughes (11), King Jr. (11 + 7 подборов), Майснер (4), Дзева (1) – старт; Gomez (10), Christmas (9 + 7 подборов), Вольфарт-Боттерманн (7), Krause (3), Brauner (3), Хинрикс (3).

Ховентуд Испания  –  Бешикташ Турция 62:63 (20:14, 15:19, 18:16, 9:14)
Дата проведения
4 октября, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча
Ховентуд
Эндрюс (10), Томас (8), Томич (6 + 7 подборов), Вивес (5), Аллен (3) – старт; Рибас (9), Краг (9), Онуаку (7), Фелис (4), Бускетс (1), Родригес (0), Бродзянски (0).
Бешикташ
Дурмаз (10 + 10 подборов), Мэтьюз (9), Дельгадо (8 + 7 подборов), Хэммондс (8), Нидэм (0) – старт; Арслан (13 + 8 подборов), Угурлу (9 + 7 передач), Йигитоглу (4), Конан (2).

Лондон Лайонс Великобритания  –  Рейер Венеция Италия 76:69 (17:25, 21:16, 16:15, 22:13)
Дата проведения
4 октября, 21.30, «Copper Box Arena»
Онлайн матча
Лондон Лайонс
Грэнтем (23 + 7 подборов), Оласени (10 + 7 подборов), Морган (9), Филлип (8), Солуаде (2) – старт; Шарма (7), Нельсон (6), Морган (6), Тэйлор (5 + 7 передач).
Рейер Венеция
Тесситори (16), Списсу (10 + 6 передач), Симмс (10 + 8 подборов), Такер (9), Паркс (7) – старт; Брукс (6), Браун (4), O'Connell (4), Казарин (3).

Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Бешикташ Турция – 1-0,  Лондон Лайонс Великобритания – 1-0, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Гамбург Германия – 0-1,Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.

Группа B

Клуж Румыния  –  Тюрк Телеком Турция 80:71 (28:14, 22:12, 9:26, 21:19)
Дата проведения
4 октября, 19.00, «BTarena»
Онлайн матча
Клуж
Джонс (14), Гузман (14), Сили (12), Стипанович (10 + 7 подборов), Эдди (9) – старт; Мокока (7), Ричард (6 + 8 подборов), Мейерис (4), Каце (4), Мэчукэ (0).
Тюрк Телеком
Уоллес (18 + 5 потерь), Улубай (12), Адамс (10), Макдаффи (6), Инок (4) – старт; Палмер (11), Шав (6), Улусой (2), Акьель (2), Ягмур (0), Сайбир (0).

Арис Греция  –  Гран-Канария Испания 66:82 (28:20, 7:18, 20:19, 11:25)
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
Онлайн матча
Арис
Галлинат (22), Бохоридис (6), Саного (6), де Соуза (4), Carr (2) – старт; Харрелл (10), Толиопулос (8), Слафцакис (4), Кацивелис (2), Blumbergs (2), Филлиос (0).
Гран-Канария
Бруссино (16), Альбиси (8 + 5 перехватов), Ландесберг (4), Лэммерс (4 + 9 подборов), Шурна (3) – старт; Слотер (21), Пело (12), Сальво (9), Кляич (3), Лопес де ла Торре (2), Бассас (0), Пркачин (0).

Будучность Черногория  –  Литкабелис Литва 76:65 (17:17, 14:21, 22:12, 23:15)
Дата проведения
4 октября, 20.00, «Морача»
Онлайн матча
Будучность
Wright IV (13), Михайлович (12), Макунду (10), Пол (7), Джонс (6) – старт; Уильямс (13), Славкович (6), Попович (5), Росс (2), Ягодич-Куриджа (2), Мэги (0), Илич (0).
Литкабелис
Орелик (14), Сирвидис (8 + 7 подборов), Валинскас (6 + 5 потерь), Липкявичюс (6), Попович (6) – старт; Малдунас (16 + 8 подборов), Varnas (5), Сабецкис (2), Hadzibegović (2).

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Бурк Франция – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Литкабелис Литва – 0-1, Арис Греция – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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