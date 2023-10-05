Еврокубок. «Бурк» – «Шленск»

В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка в группе В сойдутся французский «Бурк» и польский «Шленск».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Бешикташ Турция – 1-0, Лондон Лайонс Великобритания – 1-0, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Гамбург Германия – 0-1,Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.

Группа B

Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Бурк Франция – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Литкабелис Литва – 0-1, Арис Греция – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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