Еврокубок. «Бурк» – «Шленск»
В четверг, 5 октября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка в группе В сойдутся французский «Бурк» и польский «Шленск».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Arena Riga»
- Прометей
- Кин (19 + 6 передач), Рид (11), Агада (8), Одиасе (8), Липовый (1) – старт; Сидоров (11), Бобров (11), Марч (10), Балвин (8 + 11 подборов), Ткаченко (7), Санон (3), Voinalovych (0).
- Гамбург
- Дюрэм (15), Hughes (11), King Jr. (11 + 7 подборов), Майснер (4), Дзева (1) – старт; Gomez (10), Christmas (9 + 7 подборов), Вольфарт-Боттерманн (7), Krause (3), Brauner (3), Хинрикс (3).
- Дата проведения
- 4 октября, 21.15, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
- Ховентуд
- Эндрюс (10), Томас (8), Томич (6 + 7 подборов), Вивес (5), Аллен (3) – старт; Рибас (9), Краг (9), Онуаку (7), Фелис (4), Бускетс (1), Родригес (0), Бродзянски (0).
- Дата проведения
- 4 октября, 21.30, «Copper Box Arena»
- Лондон Лайонс
- Грэнтем (23 + 7 подборов), Оласени (10 + 7 подборов), Морган (9), Филлип (8), Солуаде (2) – старт; Шарма (7), Нельсон (6), Морган (6), Тэйлор (5 + 7 передач).
Положение команд: Париж Франция – 1-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 1-0, Прометей Украина – 1-0, Бешикташ Турция – 1-0, Лондон Лайонс Великобритания – 1-0, Венеция Италия – 0-1, Ховентуд Испания – 0-1, Гамбург Германия – 0-1,Цедевита-Олимпия Словения – 0-1, Вулвз Литва – 0-1.
Группа B
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «BTarena»
- Клуж
- Джонс (14), Гузман (14), Сили (12), Стипанович (10 + 7 подборов), Эдди (9) – старт; Мокока (7), Ричард (6 + 8 подборов), Мейерис (4), Каце (4), Мэчукэ (0).
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «Sala Alexandreio Melathron Nikos Galis»
- Арис
- Галлинат (22), Бохоридис (6), Саного (6), де Соуза (4), Carr (2) – старт; Харрелл (10), Толиопулос (8), Слафцакис (4), Кацивелис (2), Blumbergs (2), Филлиос (0).
- Дата проведения
- 4 октября, 20.00, «Морача»
- Будучность
- Wright IV (13), Михайлович (12), Макунду (10), Пол (7), Джонс (6) – старт; Уильямс (13), Славкович (6), Попович (5), Росс (2), Ягодич-Куриджа (2), Мэги (0), Илич (0).
Положение команд: Ульм Германия – 1-0, Клуж Румыния – 1-0, Гран-Канария Испания – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Бурк Франция – 0-0, Шленск Польша – 0-0, Литкабелис Литва – 0-1, Арис Греция – 0-1, Тюрк Телеком Турция – 0-1, Тренто Италия – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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