«Сперс» подписали Сета Миллнера

« » заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Сетом Миллнером (23 года, 198 см).

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Миллнер в этом году выпустился из университета. В сезоне-2022/23 за «Толедо Рокетс» его показатели составили 16,1 очка и 5,9 подбора при 49,6% с игры и 42% из-за дуги.

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