«Сперс» подписали Сета Миллнера

Теги возможные переходы Сан-Антонио НБА Баскетбол

«Сан-Антонио» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Сетом Миллнером (23 года, 198 см).

Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Миллнер в этом году выпустился из университета. В сезоне-2022/23 за «Толедо Рокетс» его показатели составили 16,1 очка и 5,9 подбора при 49,6% с игры и 42% из-за дуги.

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2 комментария

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Tim Timson
Ответ phivas
Этого куда? Гардов пол ростера
в лагерь. потом отчислят всех двусторонних или в джи лигу спустят)
+1
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+1
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
phivas
Этого куда? Гардов пол ростера
0
0
0
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