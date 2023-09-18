«Сперс» подписали Сета Миллнера
«Сан-Антонио» заключил двустороннее соглашение с атакующим защитником Сетом Миллнером (23 года, 198 см).
Об этом информирует инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.
Миллнер в этом году выпустился из университета. В сезоне-2022/23 за «Толедо Рокетс» его показатели составили 16,1 очка и 5,9 подбора при 49,6% с игры и 42% из-за дуги.
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