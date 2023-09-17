Маркифф Моррис останется в «Далласе»

«Даллас» объявил о заключении нового соглашения с тяжелым форвардом Маркиффом Моррисом (34 года, 206 см).

Моррис стал игроком «Мавс» в результате февральского обмена с участием разыгрывающего Кайри Ирвинга.

Форвард вышел на площадку в восьми матчах и проводил в среднем 8,8 минуты на паркете.

Чемпион НБА-2020 будет выступать под 88-м номером.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками