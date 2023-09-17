Маркифф Моррис останется в «Далласе»
«Даллас» объявил о заключении нового соглашения с тяжелым форвардом Маркиффом Моррисом (34 года, 206 см).
Моррис стал игроком «Мавс» в результате февральского обмена с участием разыгрывающего Кайри Ирвинга.
Форвард вышел на площадку в восьми матчах и проводил в среднем 8,8 минуты на паркете.
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