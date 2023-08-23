«Руна» подписала Алексу Раданова

Дебютант Единой лиги ВТБ « » объявила о подписании однолетнего контракта с сербским форвардом Алексой Радановым (25 лет, 201 см).

В прошлом сезоне Раданов выступал за греческий « ». В национальном чемпионате его показатели составили 6 очков и 3,6 подбора в среднем за матч, в Лиге чемпионов – 7,8 очка и 3,1 подбора.

До этого Раданов играл за сербские клубы «Црвена Звезда» и ФМП, а также за боснийский «Игокеа». 25-летний форвард является трехкратным чемпионом Адриатической лиги, обладателем Суперкубка Адриатической лиги, трехкратным чемпионом Сербии, обладателем Кубка Сербии, чемпионом Боснии и обладателем Кубка этой страны, а также чемпионом юношеской Евролиги (до 18 лет).

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