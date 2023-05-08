Сергей Панов: «Празднование УНИКСом победы над «Зенитом» и выхода в финал затянулось»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Сергей Панов Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент «Нижнего Новгорода» Сергей Панов обозначил фактор, который сказался на игре УНИКСа в первом матче финальной серии с «Локомотивом-Кубань» (0-1).

«Мне кажется, что УНИКС должен выйти из празднования победы в полуфинале и выхода в финал. Победа была тяжелой, заслуженной. Празднование затянулось. В первой игре им не хватило физической силы.

Думаю, что во второй они будут более сконцентрированы», - сказал Панов.

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