Сергей Панов: «Празднование УНИКСом победы над «Зенитом» и выхода в финал затянулось»

Президент «Нижнего Новгорода» обозначил фактор, который сказался на игре в первом матче финальной серии с «Локомотивом-Кубань» (0-1).

«Мне кажется, что УНИКС должен выйти из празднования победы в полуфинале и выхода в финал. Победа была тяжелой, заслуженной. Празднование затянулось. В первой игре им не хватило физической силы.

Думаю, что во второй они будут более сконцентрированы», - сказал Панов.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме