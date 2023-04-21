Брайан Уиндхорст: «Встречайте новую суперзвезду НБА – Де’Аарон Фокс»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс является самым главным восходящим талантом Лиги.

«Хочу, чтобы вы взглянули на следующую суперзвезду . Он развивается прямо у вас на глазах. Де’Аарон Фокс из « ».

Команды уже несколько месяцев настраивают свою защиту так, чтобы попытаться остановить этого парня в клатче. И они не могут этого сделать. Де’Аарон Фокс – суперзвезда. Встречайте», – сказал Уиндхорст в эфире First Take.

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