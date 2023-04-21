Брайан Уиндхорст: «Встречайте новую суперзвезду НБА – Де’Аарон Фокс»

Теги Сакраменто НБА НБА плей-офф Брайан Уиндхорст Де'Аарон Фокс Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказал мнение, что разыгрывающий «Сакраменто» Де’Аарон Фокс является самым главным восходящим талантом Лиги.

«Хочу, чтобы вы взглянули на следующую суперзвезду НБА. Он развивается прямо у вас на глазах. Де’Аарон Фокс из «Сакраменто».

Команды уже несколько месяцев настраивают свою защиту так, чтобы попытаться остановить этого парня в клатче. И они не могут этого сделать. Де’Аарон Фокс – суперзвезда. Встречайте», – сказал Уиндхорст в эфире First Take.

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2 комментария

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Djoyin
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