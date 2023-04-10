Клэй Томпсон: «Некоторые темные времена превратились в прекрасные моменты»
Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон поделился эмоциями после достижения планки в 300 трехочковых за сезон.
«Это круто – лидировать в лиге по количеству точных трехочковых. То, чего я никогда не делал раньше. Это свидетельство моей упорной работы за последние несколько лет, некоторые темные времена превратились в прекрасные моменты.
Я обычно прав в том, что говорю. Люди могут не хотеть отдавать мне должное, но зачастую оно сбывается», – заявил Томпсон.
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офису нужно что то думать ,как то форматировать состав ...А то продолжать платить так много они не смогут же ..Вроде как по новому соглашения((
если прейдет новый ГМ ,а я думаю что так и будет ,что именно поэтому и возьмут нового ГМ ,что бы он смог сделать такие непопулярные действия-- то на человека ляжет груз разрушить всю эту "семейную атмосферу" в клубе. Грин и Клэй ...увы на выход((вряд ли Клэй согласиться играть за условных 20 лямов