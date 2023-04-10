Клэй Томпсон: «Некоторые темные времена превратились в прекрасные моменты»

Звездный защитник « » поделился эмоциями после достижения планки в 300 трехочковых за сезон.

«Это круто – лидировать в лиге по количеству точных трехочковых. То, чего я никогда не делал раньше. Это свидетельство моей упорной работы за последние несколько лет, некоторые темные времена превратились в прекрасные моменты.

Я обычно прав в том, что говорю. Люди могут не хотеть отдавать мне должное, но зачастую оно сбывается», – заявил Томпсон.

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