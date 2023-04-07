Квентин Граймс о Доноване Митчелле: «Нужно посмотреть его матчи, потому что последние четыре-пять игр он «в огне»
Защитник «Нью-Йорка» Квентин Граймс рассказал о своем опыте игры против звезды «Кливленда» Донована Митчелла.
«Донован умеет многое делать с мячом. Он способен попасть дальний 3-очковый, так что нужно постоянно прессинговать его. Я обязательно посмотрю разбор. Нужно посмотреть его матчи, потому что последние четыре-пять игр он «в огне».
Так что надо обратить внимние на повтор встречи с «Кавс», чтобы понять, что я сделал не так, внести коррективы и, надеюсь, мы сможем лучше подготовиться к встрече с ним в плей-офф», – заявил Граймс.
«Кавс» и «Никс» стали первой известной парой плей-офф сезона-2022/23.
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