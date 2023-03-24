Энтони Браун покинет УНИКС

Теги УНИКС Единая лига ВТБ Энтони Браун Баскетбол

Легкий форвард Энтони Браун (30 лет, 201 см) был отзаявлен УНИКСом, сообщает телеграм-канал «Перехват».

Ранее появлялась информация, что американский баскетболист покинет УНИКС, если новобранец Маркос Найт пройдет медосмотр в казанской команде.

Браун в 26 матчах Лиги ВТБ набирает 9,5 очка, 3,5 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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