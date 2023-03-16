Костас Слукас пропустит матч с «Жальгирисом»

Разыгрывающий « » пропустит встречу регулярного чемпионата Евролиги против « ».

«Cейчас мы не знаем, будут ли у нашего соперника отсутствующие или нет. Мы, однако, будем лишены услуг Слукаса. Против «Жальгириса» как всегда будем полагаться на командную игру», – пояснил главный тренер команды .

У игрока был диагностирован ушиб икроножной мышцы первой степени после победы над «Баварией» (102:74).

В текущем розыгрыше баскетболист набирает в среднем 11,0 очков, 2,3 подбора и 6,4 передачи за игру.

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