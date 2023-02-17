Джордан Дэвис стал игроком «Гамбурга»

Теги Еврокубок чемпионат Испании чемпионат Германии Мурсия Джордан Дэвис Гамбург Баскетбол

Защитник Джордан Дэвис (25 лет, 188 см) пополнил состав немецкого «Гамбурга».

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Дэвис начинал сезон в «Мурсии». В матчах испанской АСВ американец с азербайджанским паспортом набирал 7,9 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

33 года назад Джордан сыграл под 12-м номером – его майку украли: искали всем стадионом, вор пролез в раздевалку через натяжной потолок!

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди

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