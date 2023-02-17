Джордан Дэвис стал игроком «Гамбурга»

Защитник Джордан Дэвис (25 лет, 188 см) пополнил состав немецкого « ».

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Дэвис начинал сезон в «Мурсии». В матчах испанской АСВ американец с азербайджанским паспортом набирал 7,9 очка, 1,7 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

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