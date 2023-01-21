«Монако» расстался с Адриеном Морманом

Форвард Адриен Морман (34 года, 203 см) покинул « » и стал свободным агентом. Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию.

Морман присоединился к монегаскам минувшим летом. В начале сезона он был одним из ключевых игроков команды, но затем его игровое время начало уменьшаться.

В последних четырех матчах Евролиги французский баскетболист не выходил на площадку. Всего он провел 16 встреч в этом турнире, набирая в среднем 2,9 очка и 2,8 подбора за 14,6 минуты на площадке.

Морман больше не сможет выступить в нынешнем сезоне , так окно для переходов уже закрылось. Если форвард присоединится к другой команде, он сможет играть только в национальном чемпионате.

163 кг обаяния и уюта – центровой NCAA собирает миллионы просмотров и мечтает стать айтишником