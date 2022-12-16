Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки»

Звездный разыгрывающий « » оформил трипл-дабл в матче с « » (142:101).

Морэнт набрал 25 очков, 10 подборов и 10 передач.

За 26 минут Джа реализовал 9 из 21 с игры.

Трипл-дабл стал 8-м в карьере Морэнта.

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