Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки»
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Милуоки» (142:101).
Морэнт набрал 25 очков, 10 подборов и 10 передач.
За 26 минут Джа реализовал 9 из 21 с игры.
Трипл-дабл стал 8-м в карьере Морэнта.
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