Джа Морэнт оформил 7-й трипл-дабл за карьеру в матче с «Тандер»

Теги Мемфис НБА видео Марк Газоль Оклахома-Сити Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оформил трипл-дабл в матче с «Оклахомой» (123:102).

Морэнт набрал 26 очков, 13 подборов и 11 передач при 8 из 16 с игры за 30 минут.

13 подборов – повторение личного рекорда Морэнта.

Трипл-дабл стал для Джа 7-м за карьеру, он лидер «Гризлис» по этому показателю, второе место занимает Марк Газоль (5).

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