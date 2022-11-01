«Сперс» не смогли договориться с Якобом Пелтлем о продлении

Центровой «Сан-Антонио» может сменить команду в ближайшее время, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Соглашение австрийского баскетболиста со «Сперс» истекает следующим летом. По информации Уиндхорста, стороны не сумели договориться о продлении контракта.

Отмечается, что клуб мог предложить Пелтлю зарплату около 14 миллионов долларов в год, которая не устроила игрока.

Таким образом, центровой станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона, что делает его кандидатом на обмен в ближайшие месяцы.

На старте регулярного чемпионата-2022/23 Пелтль набирает 14,1 очка, 11,3 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

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