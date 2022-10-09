«Хит» вернули Майкла Малдера

договорился о подписании контракта с атакующим защитником (28 лет, 191 см), пишет обозреватель HoopsHype Майкл Скотто.

Малдер заканчивал в «Хит» прошлый сезон и принял участие в двух матчах за эту команду, набирая в среднем 7 очков при реализации 50% из-за дуги.

В июле «Майами» расторг двустороннее соглашение с баскетболистом, чтобы освободить место для других игроков.

«Он атаковал людей задом». Мозес Мэлоун делал исторические вещи, но его все равно забыли