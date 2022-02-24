О Джей Мэйо: «Нисколько не пожалел, что решился на переезд в Россию»

Защитник казанского УНИКСа О Джей Мэйо в интервью «Реальному времени» рассказал о своем решении выступать в России. По словам американца, он ни разу не встречался с негативным отношением или проявлениями расизма.

— О Джей, прошло около полугода вашего пребывания в УНИКСе. Не можем вас не спросить о жизни в России. Расскажите немного о ней. Опасались ли вы переезда в связи с довольно напряженными политическими отношениями между Россией и Америкой?

— Нет, переезда в Россию вообще не боялся. Когда приехал в Казань, понял, что это очень красивый город с большой и древней, как мне рассказали, историей. Меня здесь все устраивает. Я живу в центре, не так далеко от «Баскет-Холла», в Казани очень чисто и красиво. Я нисколько не пожалел, что решился на переезд в Россию.

— На ваш взгляд, чувствуется ли напряженность в целом среди россиян и американцев по общению или же все не так плохо, как об этом говорят?

— В Казани этого совершенно не чувствуется, здесь все достаточно дружелюбны и приветливы. Какого-то давления по отношению к себе из-за того, что я американец, не ощущаю. Казань в этом плане — прекрасный город.

— А что касается расизма в России?

— За время моего пребывания в России, особенно в Казани, ни разу не сталкивался с расизмом, даже трудно сказать, что эта проблема актуальна здесь. Повторюсь, что люди очень приветливы и дружелюбны по отношению ко мне.

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