Лука Дончич стал третьим игроком в истории, сделавшим трипл-дабл на Олимпиаде. Другие два – Александр Белов и Леброн Джеймс

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в сегодняшнем полуфинальном матче Олимпиады в Токио против Франции (89:90) оформил трипл-дабл.

На счету 22-летнего баскетболиста 16 очков, 10 подборов и 18 передач при 1 потере.

Дончич стал всего третьим игроком в истории, сделавшим трипл-дабл на летних Играх. Другие два – Александр Белов и Леброн Джеймс.

Первый трипл-дабл случился на 1976 года в Монреале. Его сделал член Зала славы ФИБА Александр Белов. В составе сборной СССР прославленный баскетболист набрал 23 очка, 14 подборов и 10 передач в победном матче с хозяевами турнира Канадой (100:72).

Вторым в истории олимпийским трипл-даблом отметился баскетболист сборной США Леброн Джеймс на Играх-2012 в Лондоне. В матче 1/4 финала против Австралии (119:86) форвард записал на свой счет 11 очков, 14 подборов и 12 передач.

Словенцы 7 августа сыграют в матче за бронзу против Австралии.

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