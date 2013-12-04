Леброн Джеймс покинул собрание игроков в среду из-за отсутствия плана после бойкота

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс покинул собрание игроков в среду из-за отсутствия дальнейшего плана действий после бойкота.

Отмечается, что Джеймс поддерживал бойкот, но после того, как НБА и профсоюз игроков обозначили цели, лидер «Лейкерс» был не против продолжить сезон.

Джеймс покинул первую встречу, так как команды не поддержали его решение отказаться от участия в оставшейся части сезона.

В среду, 26 августа, баскетболисты «Милуоки» отказались выходить на площадку на матч с «Орландо» в знак протеста после стрельбы полицейских в афроамериканца Джейкоба Блейка в Висконсине. «Оклахома», «Хьюстон», и «Портленд» поддержали бойкот.

Плей-офф НБА состоится. Не только из-за страха потерять деньги: протест услышали даже в Белом доме, а единственный проигравший – Леброн Джеймс