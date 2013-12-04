Игроки «Торонто» обсуждают возможность бойкота из-за социальной несправедливости

Игроки и заявили, что внутри команды ведутся разговоры о возможности бойкота из-за социальной несправедливости, которая продолжает иметь место в Соединенных Штатах.

По словам Ванвлита, во вторник утром команда провела собрание в связи с инцидентом с Джейкобом Блейком в городе Кеноша, штат Висконсин. Полицейские несколько раз выстрелили в спину чернокожему мужчине на глазах у его детей.

«Каждый игрок в «пузыре» должен сейчас спросить себя: «Чем мы готовы пожертвовать? Действительно ли нам не наплевать на то, что происходит?» – приводит слова игрока журналистка.

«Рэпторс» в четверг должны провести первый матч серии второго раунда плей-офф против «Бостона». На командном собрании игроки «Торонто» обсуждали различные варианты, в том числе возможность не играть против «Селтикс» в четверг.

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