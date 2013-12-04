Стефен Карри с женой и малолетними детьми снялись в ролике в поддержку Джо Байдена

Двукратный MVP НБА, разыгрывающий и его супруга Айеша снялись в видеоролике в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена.

В ролике Стеф и Айеша обсуждают с двумя дочерьми, 8-летней Райли и 5-летней Райан, выборы президента.

«Мы хотим, чтобы наши дети жили в безопасной, счастливой, здоровой и справедливой стране», – говорит Айеша в ролике.

На вопрос, каким бы она хотела видеть своего президента, Райли отвечает, что это должен быть человек с «очень добрым характером». «Я бы хотела, чтобы они заботились о Земле и людях», – говорит 8-летняя девочка.

Ее 5-летняя сестра просится отойти в ванную, затем рассказывает, что президент живет в Белом доме, а его работа заключается в том, чтобы «рассказывать, что происходит с миром».

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