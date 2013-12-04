Наверх
Sports.ru NBA

    Стефен Карри с женой и малолетними детьми снялись в ролике в поддержку Джо Байдена

    Теги Голден Стэйт НБА видео Стефен Карри Баскетбол

    Двукратный MVP НБА, разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри и его супруга Айеша снялись в видеоролике в поддержку кандидата в президенты США Джо Байдена.

    В ролике Стеф и Айеша обсуждают с двумя дочерьми, 8-летней Райли и 5-летней Райан, выборы президента.

    «Мы хотим, чтобы наши дети жили в безопасной, счастливой, здоровой и справедливой стране», – говорит Айеша в ролике.

    На вопрос, каким бы она хотела видеть своего президента, Райли отвечает, что это должен быть человек с «очень добрым характером». «Я бы хотела, чтобы они заботились о Земле и людях», – говорит 8-летняя девочка.

    Ее 5-летняя сестра просится отойти в ванную, затем рассказывает, что президент живет в Белом доме, а его работа заключается в том, чтобы «рассказывать, что происходит с миром».

    Спортсмены возглавили протесты в Америке. Почему?

    Часть игроков НБА – против рестарта сезона, так как «это отвлечет от проблемы расизма». Их ведет за собой плоскоземельщик

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья