Девин Букер выиграл матч у «Клипперс» попаданием под сирену

Защитник «Финикса» Девин Букер совершил решающее попадание во встрече с «Клипперс». Игрок реализовал бросок со средней дистанции через руки лидеров соперника: Пола Джорджа и Кавая Ленарда.

«Санс» победили – 117:115.

Всего Букер набрал 35 очков, 8 передач и 4 подбора. Он реализовал 6 из 9 трехочковых.

В этом сезоне Букер в 11 матчах набирал по меньшей мере 35 очков при проценте попаданий выше 50 и повторил достижение Амаре Стаудемайра в сезоне-2004/05.

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