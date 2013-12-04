Лу Уильямс признался, что посещал стриптиз-клуб во время отлучки из «пузыря» Орландо, НБА проводит расследование

В четверг рэпер Джек Харлоу опубликовал в своем инстаграме совместную фотографию с защитником «Клипперс» Лу Уильямсом. Фото было сделано в одном из стриптиз-клубов Атланты. Харлоу быстро удалил пост, а в пятницу написал: «Это старая фотка с Лу. Я просто вспоминал те времена, мне его не хватает».

После этого НБА начала расследование в отношении Уильямса. На прошлой неделе защитник покинул «пузырь» Орландо по семейным обстоятельствам.

На фотографии баскетболист стоит с напитком, при этом на нем защитная маска: такие игрокам выдавали в кампусе.

Как сообщает ESPN, Уильямс уже подтвердил, что он действительно посещал клуб Magic City, но лишь на короткое время и при этом не контактировал со стриптизершами.

Уильямс рассказал, что в четверг присутствовал на прощании со своим дедом Полом Уильямсом. Церемония завершилась в 18.00, после чего он отправился на ужин в Magic City.

В пятницу Уильямс опубликовал в твиттере фотографию Пола Уильямса. В субботу он написал: «Спросите у моих партнеров, какой ресторан в Атланте я люблю больше всего. Здесь никто не тусуется. Все в масках. Еда на вынос».

По правилам НБА Уильямс каждый день вне кампуса проходил тесты на коронавирус.

Игроки должны как минимум четыре дня после возвращения в «пузырь» находиться в карантине. При этом продолжительность карантина может увеличиваться до 14 дней – в зависимости от того, какому риску подвергался отсутствующий.

«Я не могу ничего сказать об этой поездке, меня там не было, – сообщил главный тренер «Клипперс» Док Риверс. – Но сейчас он вернулся. Это все, что я вам могу поведать. Очевидно, что фотографии оказались в интернете, и мы не в восторге от них».

Сразу несколько игроков «Клипперс» пропустили первую неделю сборов в «пузыре» Орландо. Помимо Уильямса, это Монтрез Харрелл, Патрик Беверли, Ивица Зубац и Лэндри Шэмет.

«Я не знаю, будем ли мы в полном составе к первому официальному матчу с «Лейкерс», который пройдет 30 июля. Я бы сказал, что это сомнительно, но, на самом деле, понятия не имею», – отметил Риверс.

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