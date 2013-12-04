Желько Обрадович ушел из «Фенербахче»

Желько Обрадович покинул пост главного тренера . Об этом сегодня официально объявил стамбульский клуб. Сообщается, что в следующем сезоне сербский специалист не собирается работать.

Обрадович вел переговоры о своем будущем в «Фенербахче» последние две недели. Ранее стало известно, что клубу придется существенно сократить траты на игроков.

Под руководством Обрадовича «Фенербахче» стал одним из сильнейших клубов Европы последних лет. С 2015-го «Фенербахче» регулярно выступал в «Финале четырех», а в 2017-м году впервые в истории выиграл Евролигу. Также клуб завоевал четыре титула чемпиона турецкой лиги, три Кубка и три президентских Кубка.

«Благодарю всех игроков, с которыми мне довелось поработать за эти семь лет. Только благодаря им были достигнуты все эти результаты. Мне было приятно быть частью такого клуба, как «Фенербахче». Для клуба это только начало, а не конец. Уверен, что болельщики будут по-прежнему поддерживать клуб, как и раньше», – говорится в заявлении.

Обрадович так же брал перерыв на год, когда ушел из «Панатинаикоса» в 2012-м.

Обрадович – самый титулованный тренер Европы. Он выигрывал Евролигу 9 раз (с «Партизаном», «Реалом», «Панатинаикосом» и «Фенербахче»).

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