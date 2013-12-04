Стали известны детали рестарта сезона-19/20 НБА

The Athletic опубликовал план возобновления сезона-19/20. Предполагается, что официальные матчи пройдут между 30 июля и 13 октября в Диснейуорлде, Орландо.

Игроки НБА, которые не планируют участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать свои клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч игроки недополучат 1/92,6 зарплаты. Максимум игрок может не получить деньги за 14 матчей, даже если его клуб проведет больше 14 встреч.

План включает шесть фаз:

Первая фаза (12-22 июня):

– все игроки возвращаются в города базирования клубов

– «Рэпторс» собираются в городе Неаполь, штат Флорида, и готовятся на арене университета Флоридского залива

– допускаются только индивидуальные тренировки

– игроки должны находиться дома и выходить только по исключительной надобности (например, для покупки продуктов)

Вторая фаза (23-30 июня):

– команды проводят обязательное тестирование на коронавирус

Третья фаза (1-11 июля):

– обязательные индивидуальные тренировки;

– тренеры могут присутствовать на индивидуальных занятиях;

– групповые занятия запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале;

Фаза 4А (7-11 июля):

– команды перемещаются в кампус Диснейуорлда либо чартерным рейсом, либо на автобусе

– в делегацию каждого клуба входят до 35 человек

– все команды расселяются в трех гостиницах:

– Grand Destino: «Милуоки», «Лейкерс”, «Торонто», «Клипперс», «Бостон», «Денвер», «Юта», «Майами»

– Grand Floridian: «Оклахома», «Филадельфия», «Хьюстон», «Индиана», «Даллас», «Бруклин», «Мемфис», «Орландо»

– Yacht Club: «Портленд», «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Сан-Антонио», «Финикс», Вашингтон»

– по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус

– все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или процесса приема пищи

– некоторые работники кампуса не будут жить в «пузыре», но должны будут постоянно обследоваться на предмет симптомов гриппа

– с 7 июля игроков будут тестировать на запрещенные вещества, но не на марихуану, употребление которой легализовано в штате Флорида

Фаза 4В (11-21 июля):

– начинаются командные тренировки

– игрокам рекомендуется не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы

– игроки могут заниматься совместным досугом (пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д.) только с теми, кто проживает в их гостинице

– совместный прием пищи осуществляется на открытом пространстве

– игрокам запрещено посещать номера коллег

– игрокам разрешается за свой счет нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно

– игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать

– если игрок покинет кампус без разрешения, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты)

Пятая фаза (22-29 июля):

– команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице

– с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещенных в других гостиницах

Шестая фаза (30 июля – 13 октября):

– Команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф. Если потребуется, то также будет разыгран мини-турнир за восьмое место

– После вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА

– Оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки

– все гости должны предварительно пройти трехдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице)

– агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока)

– гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него

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