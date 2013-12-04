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    Стали известны детали рестарта сезона-19/20 НБА

    Теги НБА Баскетбол

    The Athletic опубликовал план возобновления сезона-19/20. Предполагается, что официальные матчи пройдут между 30 июля и 13 октября в Диснейуорлде, Орландо.

    Игроки НБА, которые не планируют участвовать в рестарте сезона, должны проинформировать свои клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч игроки недополучат 1/92,6 зарплаты. Максимум игрок может не получить деньги за 14 матчей, даже если его клуб проведет больше 14 встреч.

    План включает шесть фаз:

    Первая фаза (12-22 июня):

    – все игроки возвращаются в города базирования клубов

    –  «Рэпторс» собираются в городе Неаполь, штат Флорида, и готовятся на арене университета Флоридского залива

    – допускаются только индивидуальные тренировки

    – игроки должны находиться дома и выходить только по исключительной надобности (например, для покупки продуктов)

    Вторая фаза (23-30 июня):

    – команды проводят обязательное тестирование на коронавирус

    Третья фаза (1-11 июля):

    – обязательные индивидуальные тренировки;

    – тренеры могут присутствовать на индивидуальных занятиях;

    – групповые занятия запрещены, не более восьми игроков одновременно могут присутствовать в зале;

    Фаза 4А (7-11 июля):

    – команды перемещаются в кампус Диснейуорлда либо чартерным рейсом, либо на автобусе

    – в делегацию каждого клуба входят до 35 человек

    – все команды расселяются в трех гостиницах:

    – Grand Destino: «Милуоки», «Лейкерс”, «Торонто», «Клипперс», «Бостон», «Денвер», «Юта», «Майами»

    – Grand Floridian: «Оклахома», «Филадельфия», «Хьюстон», «Индиана», «Даллас», «Бруклин», «Мемфис», «Орландо»

    – Yacht Club: «Портленд», «Сакраменто», «Новый Орлеан», «Сан-Антонио», «Финикс», Вашингтон»

    – по прибытии игроки и члены клуба находятся на изоляции и тестируются на коронавирус

    – все в кампусе должны будут надевать маску, за исключением тренировок, любых физических активностей или процесса приема пищи

    – некоторые работники кампуса не будут жить в «пузыре», но должны будут постоянно обследоваться на предмет симптомов гриппа

    – с 7 июля игроков будут тестировать на запрещенные вещества, но не на марихуану, употребление которой легализовано в штате Флорида

    Фаза 4В (11-21 июля):

    – начинаются командные тренировки

    – игрокам рекомендуется не плевать на площадке, не прочищать нос, не вытирать мяч о майку, не облизывать пальцы и не дотрагиваться без надобности до капы

    – игроки могут заниматься совместным досугом (пинг-понг, гольф, видео-игры, карты и т.д.) только с теми, кто проживает в их гостинице

    – совместный прием пищи осуществляется на открытом пространстве

    – игрокам запрещено посещать номера коллег

    – игрокам разрешается за свой счет нанять персонального повара, который будет присылать блюда в кампус ежедневно

    – игрокам не будут запрещать покидать территорию кампуса, но лига предполагает, что игроки не будут никуда уезжать

    – если игрок покинет кампус без разрешения, то ему придется пройти углубленное тестирование и двухнедельный карантин (пропущенные матчи вычтут из его зарплаты)

    Пятая фаза (22-29 июля):

    – команды проведут по три выставочных матча против команд, которые разместились в той же гостинице

    – с 22 июля игрокам разрешено общаться с представителями команд, размещенных в других гостиницах

    Шестая фаза (30 июля – 13 октября):

    – Команды проведут по 8 матчей, чтобы определить участников плей-офф. Если потребуется, то также будет разыгран мини-турнир за восьмое место

    – После вылета команда незамедлительно покидает кампус НБА

    – Оставшиеся команды могут зарезервировать до 17 номеров для гостей, номера оплачивают сами игроки

    – все гости должны предварительно пройти трехдневный карантин в любом месте (дома или в гостинице)

    – агенты не могут оказаться в числе гостей (если только не являются членом семьи игрока)

    – гость, который покинул кампус, не сможет вернуться в него

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