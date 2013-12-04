Валдис Валтерс: «Александр Гомельский был слаб как тренер»

Чемпион мира и Европы в составе сборной СССР Валдис Валтерс рассказал, как складывались его отношения с легендарным тренером Александром Гомельским.

«Тяжело. Он ведь начинал карьеру в Риге и выиграл со СКА три титула чемпионов СССР и три Кубка европейских чемпионов. Но ушел оттуда со скандалом и заслуженного тренера Латвийской ССР так и не получил. Поэтому у него остался на латышей зуб. Меня в сборную взял после Олимпиады-80 только потому, что в ней надо было что-то менять. Плюс попался Анатолий Иванович Блик, который тогда работал в штабе сборной и, по сути, ее перевернул. Команда заиграла, а Гомельскому уже некем было меня заменить. Не мог выгнать с чистой совестью.

Я не нравился Гомельскому своей колючестью. Всегда имел собственное мнение да и ответить мог резко. Он этого не терпел. Вот литовцы в раздевалке «поливали» Гомельского с ног до головы, а на паркете приятно улыбались ему в лицо. И никаких оснований их не любить у Александра Яковлевича не было.

Я недавно на своем ютьюб-канале делал интервью с Сашей Волковым. Он считает, что если бы в сборной СССР был такой тренер, как Майк Фрателло, то она вообще никому бы не проигрывала. Так вот после этого в России начали раздаваться голоса, что великого тренера трогать нельзя. Но я и сейчас могу сказать, что как тренер был слаб.

Он был хорошим менеджером и великолепным психологом. Имел большой авторитет. Но в баскетболе не разбирался. Да, игру чувствовал, этого не отнять, но какие-то новшества и тонкости – не его конек. У него всегда было 10-12 человек, на которых делал ставку. Остальных харчил, не давал развиваться. Так просто попасть в сборную было невозможно. Но если уже попал, то намертво», – сказал Валтерс.

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