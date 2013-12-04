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    Леброн объединился со спортсменами и артистами, чтобы активизировать чернокожих избирателей

    Теги Леброн Джеймс Стивен Джексон Лейкерс НБА Юдонис Хаслем Эрик Бледсоу Дрэймонд Грин Политика Трэй Янг Дональд Трамп Джордж Флойд Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объединился со спортсменами и артистами афроамериканского происхождения и организовал группу «Больше, чем просто голос».

    Действия организации будут направлены на активизацию чернокожих избирателей в США, голоса которых могут оказаться определяющими на предстоящих в ноябре президентских выборах.

    «Все эти события привели к тому, люди наконец начинают слушать нас. Мы чувствуем, что наконец-то вступаем в дело. Насколько серьезно – зависит от нас. Но у нас есть ощущение, что мы привлекли определенное внимание, и сейчас пришло время для нас повлиять на ситуацию, решить исход», – заявил Джеймс.

    Некоммерческая организация отсылает к лозунгу Джеймса «Больше, чем просто спортсмен». Она ставит перед собой двойную задачу – побуждать афроамериканцев регистрироваться и голосовать на президентских выборах в ноябре, а также разоблачать дезинформацию избирателей в социальных сетях.

    В организацию в числе прочих вошли Дрэймонд Грин, Эрик Бледсоу, Трэй Янг, Юдонис Хаслем, Стивен Джексон, Скайлар Диггинс-Смит и Кевин Харт.

    В США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда активно протестуют против расовой несправедливости.

    Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте

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