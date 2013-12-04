Леброн объединился со спортсменами и артистами, чтобы активизировать чернокожих избирателей

Звездный форвард объединился со спортсменами и артистами афроамериканского происхождения и организовал группу «Больше, чем просто голос».

Действия организации будут направлены на активизацию чернокожих избирателей в США, голоса которых могут оказаться определяющими на предстоящих в ноябре президентских выборах.

«Все эти события привели к тому, люди наконец начинают слушать нас. Мы чувствуем, что наконец-то вступаем в дело. Насколько серьезно – зависит от нас. Но у нас есть ощущение, что мы привлекли определенное внимание, и сейчас пришло время для нас повлиять на ситуацию, решить исход», – заявил Джеймс.

Некоммерческая организация отсылает к лозунгу Джеймса «Больше, чем просто спортсмен». Она ставит перед собой двойную задачу – побуждать афроамериканцев регистрироваться и голосовать на президентских выборах в ноябре, а также разоблачать дезинформацию избирателей в социальных сетях.

В организацию в числе прочих вошли , Эрик Бледсоу, , , Стивен Джексон, Скайлар Диггинс-Смит и Кевин Харт.

В США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда активно протестуют против расовой несправедливости.

Вы считаете Джорджа Флойда рецидивистом, а вот братаны гордятся его успехами в спорте