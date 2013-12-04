НБА может заменить первый раунд плей-офф групповым этапом

НБА в минувшую пятницу провела опрос среди генеральных менеджеров клубов на предмет возможных форматов возобновления сезона. Одним из рассматриваемых вариантов стал формат, при которым вместо первого раунда плей-офф команды проведут групповой этап.

Предлагается разделить 20 команд на пять корзин согласно их текущему положению в регулярном чемпионате, а затем образовать четыре группы по пять команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где проведут традиционные серии до четырех побед.

Группы могут быть выбраны случайным образом, как это происходит в футбольных турнирах, но также рассматривается вариант, при котором четыре лучшие команды лиги – «Милуоки», «Лейкерс», «Клипперс» и «Торонто» – будут сами выбирать себе соперников.

Также НБА рассматривает возможность включения в каждую группу не более трех команд Западной конференции.

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