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    НБА может заменить первый раунд плей-офф групповым этапом

    Теги НБА НБА плей-офф Баскетбол

    НБА в минувшую пятницу провела опрос среди генеральных менеджеров клубов на предмет возможных форматов возобновления сезона. Одним из рассматриваемых вариантов стал формат, при которым вместо первого раунда плей-офф команды проведут групповой этап.

    Предлагается разделить 20 команд на пять корзин согласно их текущему положению в регулярном чемпионате, а затем образовать четыре группы по пять команд в каждой. Две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, где проведут традиционные серии до четырех побед.

    Группы могут быть выбраны случайным образом, как это происходит в футбольных турнирах, но также рассматривается вариант, при котором четыре лучшие команды лиги – «Милуоки», «Лейкерс», «Клипперс» и «Торонто» – будут сами выбирать себе соперников.

    Также НБА рассматривает возможность включения в каждую группу не более трех команд Западной конференции.

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