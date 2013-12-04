Трэй Янг: «Я за то, чтобы ввести четырехочковую линию»

Разыгрывающий «Атланты» поддерживает идею ввести в четырехочковую линию.

«Это помогло бы мне. Мы бы намного чаще набирали четыре очка в одной атаке. А если бы на мне сфолили при четырехочковом броске, это еще плюс одно очко, так что мы набрали бы пять очков в одной атаке. Это помогло бы нам наверняка. Я за то, чтобы ввести четырехочковую линию», – передает слова Янга Sports Illustrated.

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