ЦСКА договорился о продлении контракта с Майком Джеймсом

Теги возможные переходы ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Майк Джеймс 1990 Баскетбол

ЦСКА договорился о продлении контракта с американским защитником Майком Джеймсом до 2022 года.

Об этом «Известиям» рассказал источник в армейском клубе.

«Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом. Все детали нового двухлетнего договора согласованы. Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально», – пояснил источник.

Новый контракт будет подписан после возвращения игрока в расположение команды по окончании карантина.

Отмечается, что Джеймс, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым игроком москвичей.

В 28 матчах регулярного чемпионата Евролиги Джеймс набирает в среднем по  21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность действий. 

В Евролиге переизбыток шоуменов. Их не могут сдержать даже строгие тренеры

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья