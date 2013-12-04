ЦСКА договорился о продлении контракта с Майком Джеймсом

ЦСКА договорился о продлении контракта с американским защитником до 2022 года.

Об этом «Известиям» рассказал источник в армейском клубе.

«Руководство ЦСКА договорилось о продлении контракта с Джеймсом, который истекает летом. Все детали нового двухлетнего договора согласованы. Соглашение будет подписано, когда у Майка появится физическая возможность прибыть в Москву, тогда об этом факте объявят официально», – пояснил источник.

Новый контракт будет подписан после возвращения игрока в расположение команды по окончании карантина.

Отмечается, что Джеймс, скорее всего, станет самым высокооплачиваемым игроком москвичей.

В 28 матчах регулярного чемпионата Евролиги Джеймс набирает в среднем по 21,1 очка, 4,3 передачи, 3,3 подбора и 20,9 балла за эффективность действий.

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