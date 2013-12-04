Андрей Ватутин: «Нужно разрешить продажи пива на спортивных объектах»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин выразил мнение, что в качестве одной из мер поддержки государством спортивных клубов может быть возвращение продажи пива на аренах.

«Спортивным клубам и лигам потребуется поддержка государства, но не нужны субсидии. Нужны правильные законы, например о возвращении продаж пива на спортивных объектах. Нам надо дать больше возможностей заработать», - заявил Ватутин.

Осенью 2019 года правительство поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, однако закон пока не был принят.

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