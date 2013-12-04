🏀 Евролига и Sports.ru показывают легендарный финал ЦСКА – «Панатинаикос»

Евролига и Sports.ru показывают легендарные чемпионские матчи главного турнира Старого Света.

Сегодня состоится трансляция финальной игры сезона-2008/09 между московским ЦСКА и греческим .

В 2009 году армейцы играли в финале четвертый раз подряд. В этом матче состоялось противостояние знаменитых тренеров Мессина против Обрадовича и рождение легенды злого гения ЦСКА Вассилиса Спанулиса.

Начало трансляции в 20:00 по московскому времени.

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