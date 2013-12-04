🏆 Евролига и Sports.ru показывают победу ЦСКА в «Финале четырех-2006». Начало трансляции – в 19:00 мск

Теги ЦСКА Этторе Мессина Turkish Airlines EuroLeague Маккаби FOX видео Теодорос Папалукас соцсети Баскетбол

Евролига и Sports.ru показывают легендарные чемпионские матчи главного турнира Старого Света.

Сегодня состоится трансляция финальной игры сезона-2005/06 между московским ЦСКА и тель-авивским «Маккаби»

Победа в финале-2006 стала для армейцев первой с 1971 года. Этторе Мессина завоевал кубок в первый же сезон во главе московской команды. Разыгрывающий ЦСКА Теодорас Папалукас был признан MVP «Финала четырех».

Начало трансляции в 19:00 по московскому времени. 

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