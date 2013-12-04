У Маркуса Смарта из «Селтикс» обнаружен коронавирус

Защитник «Селтикс» Маркус Смарт сдал положительный тест на коронавирус.

«Бостон» в четверг объявил о заражении COVID-19 одного из игроков команды, но не стал называть имени.

Смарт позже написал об обнаружении у него коронавируса в твиттере.

«Чувствую себя хорошо, у меня нет никаких симптомов», – рассказал Смарт.

Смарт сдал тест 5 дней назад и получил результат в четверг. НБА ранее приостановила сезон как минимум на 30 дней.

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