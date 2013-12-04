Все матчи NCAA будут проходить без зрителей из-за коронавируса

Все мужские и женские соревнования под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) будут проходить без зрителей из-за вспышки коронавируса.Об этом сообщает Шэмс Чарания из The Athletic,
На матчах разрешено будет присутствие необходимого персонала и близких членов семьи спортсменов.
Ранее было принято решение о том, что матч регулярного чемпионата НБА между «Голден Стэйт» и «Бруклином» будет проходить за закрытыми дверями.
На сегодня носители коронавирусной инфекции обнаружены в 114 странах, заражены 118 тысяч человек. Число выздоровевших превысило 65,8 тысячи, умерли 4 360 человек.
Запрет рукопожатий, селфи и матчи при пустых трибунах: это реальная борьба с коронавирусом или паника?