НБА готовится проводить матчи без зрителей из-за коронавируса

разослала во все клубы официальное письмо, в котором призвала готовиться проводить матчи без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Лига также попросила команды определить «необходимый персонал» на случай, если им придется проводить матчи без болельщиков.

Кроме того, НБА сообщила клубам, что может начать проводить «проверки температуры» среди персонала лиги и команд, если ситуация ухудшится, сообщает Марк Стайн из The New York Times.

Ранее в понедельник НБА разослала рекомендации по профилактике заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Клубы получили от руководства лиги список из 10 рекомендаций. Игрокам рекомендуется не приветствовать болельщиков путем хлопания открытыми ладонями, не брать для автографов такие предметы, как ручки, маркеры, мячи и майки.

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